شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل فاروق يخرج عن عباءة محمد رجب فى 2024 ويتعاقد على "حق عرب" للعوضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد المخرج إسماعيل فاروق مؤخرا مع شركة سينرجى لاخراج مسلسل " حق عرب " بطولة النجم أحمد العوضى فى أول بطولة مطلقة له تأليف محمود حمدان، وهذا التعاون الأول بين العوضى وفاروق وبذلك يخرج إسماعيل فاروق من عبائه النجم محمد رجب الذى ظل تولى إخراج 3 مسلسلات له على التوالي، أولهما كان عام 2020 بمسلسل "ضربة معلم" الذى كان من تأليف أحمد عبد الفتاح، ثم مسلسل "الاخ الكبير"، وأخيرا عام 2022 مسلسل " الونش " وكل هذه المسلسلات كانت بعيدا عن الماراثون الرمضان .

فاروق ورجب واحمد عبد الفتاح

وعن خروج المخرج إسماعيل فاروق للعمل بعيدا عن رجب قال: "محمد رجب نجم كبير وتجمعنا صداقة وعلاقة طيبة مشيرا إلى سعادته بالعمل معه وأن بينهم كمياء في العمل حققت نجاح الأعمال التي تجمعهما سويا، كما اكد عن سعادته وامتنانه بالتعاون لأول مرة مع النجم احمد العوضى في مسلسله الجديد" حق عرب".

وفى نفس السياق يسافر المخرج إسماعيل فاروق خلال الأيام المقبلة، إلى الأراضى المقدسة لتأدية مناسك العمرة، وذلك بعد تعاقده على إخراج مسلسل "حق عرب" بطولة النجم أحمد العوضى وتأليف محمود حمدان، والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، على أن يعود بعد العمرة لتجهيز واختيار فريق عمل المسلسل حيث حدد موعد بدء التصوير فى شهر نوفمبر المقبل.