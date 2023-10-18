شكرا لقرائتكم خبر عن غادة عبد الرازق تدين الاعتداء على مستشفى المعمدانى بغزة: مجزرة وحشية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت النجمة غادة عبد الرازق الاعتداءات التى شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على المستشفى المعمدانى في غزة، وراح ضحيتها مئات من الأبرياء والأطفال، مشيرة إلى أن ما حدث مجزرة وحشية في حق الأبرياء وأن ما فعله جيش الاحتلال سيقابله الله بنصره أكيدة لكل الفلسطنيين وسيعودون إلى أراضيهم في أقرب وقت .

وكان اتحاد النقابات الفنية استنكر ضرب المستشفى الأهلي المعمداني فى غزة، وقال في بيانه: "إن الهجمة التي وقعت اليوم لن تغفرها الأرض التي امتلأت بدماء الشهداء ولن يغفر التاريخ هذه الجريمة النكراء التي ألمت قلوبنا وأبكتنا ولكن هذا هو واقع الصهاينة، دائمًا وأبدًا يتحدثون بلغة الغدر والقتل والاعتداءات الغاشمة".

يشار إلى أن غادة عبد الرازق قدمت آخر أعمالها مسلسل "حدث بالفعل" وكانت اول حكاية تعرض بعنوان "تحت الحزام" وشارك في بطولة القصة الفنانان سلمى أبو ضيف وخالد أنور وعدد أخر من المممثلين، تأليف وإخراج هشام الرشيدى .