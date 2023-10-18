شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى عبد الباقى: ندعم موقف القيادة المصرية فى أى قرار تتخذه للصالح العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعم الفنان حلمى عبد الباقى وكيل نقابة المهن الموسيقية قرارات الرئيس السيسى التي جاءت خلال لقائه فى المؤتمر الصحفي بقصر الاتحادية مع المستشار الألماني أولاف شولتز، والذى أكد فيه على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقي.

وأكد وكيل نقابة الموسيقيين لـ ”الخليج 365” على إنه يدعم موقف القيادة المصرية فى أى قرار سوف تتخذه لصالح وقف نزيف الدماء لأهالينا بقطاع غزة

كانت قد أصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانًا صحفيًا للتضامن مع فلسطين، حيث جاء البيان كالتالي: "يتقدم النقيب العام للمهن الموسيقية وأعضاء مجلس الإدارة نيابة عن جموع موسيقيين مصر بخالص التعازي والمواساة لشهداء الحرية من الشعب الفلسطيني الشقيق وبخالص الدعاء بالشفاء العاجل للمصابين والجرحى مستنكرين الاعتداء الغاشم عليهم داعين المولي عز وجل أن ينصرهم ويثبت أقدامهم وميدهم بجند من جنوده وتؤكد نقابة المهن الموسيقية دعهما الكامل لكل قرارات القيادة السياسية للدولة المصرية والتي تؤكد أن القضية الفلسطينية هي قضية مصر والمصريين".