غادة عبدالرازق تخوض دراما رمضان 2024 بمسلسل من 15 حلقة

تعاقدت مؤخراً الفنانة غادة عبدالرازق، على عمل درامي جديد تخوض به السباق الرمضاني المقبل 2024، مكون من 15 حلقة،من تأليف باهردويدار وإنتاج منى قطب.

مسلسل «حدث بالفعل»

وكان قد تصدر اسم مسلسل «حدث بالفعل»، بطولة الفنانة غادة عبدالرازق تريند محرك البحث "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما عرض أولى حلقاته التي شهدت أحداثاً تشويقة جذبت انتباه الجمهور بسبب قصته التي تدور أحداثها في إطار قصة حقيقية .

تفاصيل مسلسل «حدث بالفعل»

يتكون مسلسل «حدث بالفعل» من 15 حلقة، وهو عبارة عن حكايات منفصلة، تتكون من 3 حلقات، حكاية تحت الحزام يشارك في بطولتها عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم غادة عبدالرازق، وخالد أنور، وسلمى أبو ضيف، والعمل من تأليف فادي النجار، وإخراج محمد هشام الرشيدي.

تدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي عن الأمراض النفسية، وكيفية تأثيرها على حياة مصابيها، وعلى حياة المقربين منهم، و”كيف يمكن أن يكون أقرب الناس إليك مريضًا ومجرمًا دون علمك”.

تجمعت القصص النفسية من 9 دول عربية، ليصبح أول مسلسل تليفزيوني يبرز مثل هذه القصص في الوطن العربي، وعناوين حكاياته: الأولى “تحت الحزام”، والثانية “ريش أبيض”، والثالثة «قرض شخصي»، والرابعة «ولو بعد حين»، والخامسة والأخيرة «كاملة».

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