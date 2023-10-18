متابعة -مهرجان ضخم يؤجل حفلاته تضامنًا مع فلسطين

في أعقاب الحرب الدائرة في فلسطين وتضامنًا مع الشعب الفلسطيني، أعلنت وزارة الثقافة المصريّة ممثلةً بالوزيرة نيفين الكيلاني، عن تأجيل “مهرجان الموسيقى العربية” الذي كان من المُقرر أن يقام بدورته ٣٢ من ٢٤ تشرين الأول/اكتوبر الجاري الى ٢ تشرين الثاني/ نوفمبر القادم على أن يتم تحديد الموعد الجديد لاحقا.

وكانت الفنانة أصالة ستفتتح المهرجان في ٢٤ تشرين الأول/اكتوبر الجاري بقيادة المايسترو هاني فرحات على مسرح النافورة.

كما كان سيشهد المهرجان مشاركة كل من أنغام، وحمزة نمرة وتامر عاشور وغيرم.

وكانت الأوضاع الأمنية في منطقة الشرق الأوسط قد خيّمت على الأحداث الفنيّة في مصر والدول العربية ولبنان، فسارع الكثير من الفنانين الى تأجيل حفلاتهم الفنية، وتعليق إطلاق ألبوماتهم الغنائية تضامنًا مع القضية الفلسطينية ومأساة شعبها، فيما عمد مهرجان الجونة السينمائي الى تأجيل دورته السادسة المرتقبة منذ عامَين من تاريخ ١٣ تشرين الاول/أكتوبر الجاري الى ٢٧ منه في موعد يمتدّ حتى ٢ تشرين الثاني/نوفمبر.

وقد كشفت إدارة المهرجان في بيان أصدرته عن قرارها الاستفادة من الأحداث الجارية لتعزيز العمل على شعار المهرجان “سينما من أجل الإنسانيّة” الذي سينعكس على كافة أنشطة المهرجان وفعالياته.

في هذا الوقت، أعلن الكثير من الفنانين عن تعليق نشاطاتهم الفنيّة ريثما تتوضّح صورة ما يجري في الإقليم العربي من أحداث مأساوية. وفي هذا الإطار، كشفت الفنانة الإماراتية بلقيس فتحي عن تأجيل إطلاق أغنيتها الجديدة باللهجة الخليجية بعنوان” شذكرك بيا” لأجل غير مسمّى.

من جهتها، قررت الفنانة رنا سماحة تعليق طرح ألبومها الجديد الذي كان من المفترض ان تطلقه عبر أغنية “عاملة عبيطة” تمهيدًا لطرح سائر الأغنيات تباعًا.

أمّا على صعيد الحفلات، فقد تمّ تأجيل حفل الفنانَين أحمد سعد وروبي الذي كان من المقرر إحياؤه في ١٨ أكتوبر الجاري على مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، على ان يعلن لاحقًا عن موعده الجديد لا سيّما وان تذاكر الحفل قد نفذت منذ لحظة الإعلان عنه.

أمّا في لبنان، فقد تمّ تأجيل عدد من الحفلات الفنيّة من بينها مهرجان” بدارو بالشارع وعالبلكون” الذي حرص كلّ من الفنان جو أشقر والمخرج جاد شويري والفنانة تيارا واهب على تأجيل موعده المقرر في ٨ تشرين الأول/اكتوبر الجاري الى تاريخ لاحق تضامنًا مع مأساة الشعب الفلسطيني.

بدوره أعلن الفنان رامي صبري عن تأجيل حفله في الأردن في ٢٠ أكتوبر الحالي، موضحًا ان بإمكان الجمهور استرداد مبالغ تذاكر الحفل.

ودائمًا في الأردن، قرّرت جمعية أصدقاء مهرجانات الأردن تأجيل حفل الفرقة المصرية كاريوكي المقرر يوم الجمعة ١٣ أكتوبر على ان تعاد جدولة الحفل والاعلان عن الموعد الجديد في وقت لاحق.

وفي تونس، أعلنت وزارة الثقافة عن تأجيل عرض “جنان” الذي كانت ستحييه غالية بن علي على مسرح الأوبرا ضمن ختام مهرجان ” دريم سيتي”.