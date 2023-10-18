الكشف عن جنس المولود الأول لبطلة “التفاح الحرام”

بعد ابتعاد الممثلة التركية، ايدا ايجه، عن الشاشة بهدف تأسيس عائلة عقب زواجها من لاعب كرة السلة، بوراهان تونجر، ثمّ الاعلان عن حملها بطفلها الاول.

كشفت التقارير في الساعات الماضية أن جنس المولود الاول لبطلة مسلسل “التفاح الحرام”، هو فتاة.

وكانت “ايجه” قد أكّدت في الفترة الماضية غيابها عن الموسم الدرامي الشتوي الحالي، مشيرة في أحدث ظهور لها الى نيّتها بأخذ استراحة خلال هذا الموسم من أجل تأسيس عائلة مع زوجها لاعب كرة السلة، بوراهان تونجر الذي ارتبطت به في حزيران الفائت بحضور عدد كبير من المشاهير أحبوا ان يشاركوا زميلتهم فرحتها.

نذكر أن آخر ظهور لـ “ايدا ايجه” على الشاشة مسلسل “التفاح الحرام”، العمل الذي حقّقت من خلاله ايدا نجاحًا ساحقًا وبذلت مجهودًا كبيرًا استنزف الكثير من وقتها خاصة من مراحل التصوير امتدت لأشهر طويلة.