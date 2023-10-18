عيد ميلاد إسراء بيلجيتش لم يمّر مرور الكرام…. هذا ما حصل معها

لم يمر عيد ميلاد الممثلة التركية إسراء بيلجيتش ال ٣١ مرور الكرام اذ احتفل جمهورها بهذه المناسبة السعيدة ببث فيديو الممثلة في ساحة تايمز سكوير الشهيرة في نيويورك حيث خطفت الانظار بجمالها وتألقها. كذلك فاجأ فريق عمل مسلسل “يوجد احتمال آخر” الممثلة اسراء بيلجيتش في موقع التصوير واحتفل بعيد ميلادها وسط العديد من الأمنيات بالنجاح والتألق. وتصوّر إسراء بيلجيتش مسلسلها الكوميدي “يوجد احتمال آخر” لصالح منصة نتفليكس وهو عمل مؤلف من ٨ حلقات ويشاركها في البطولة اتا ديميرار . نذكر ان إسراء بيلجيتش الشهيرة بدور “السلطانة حليمة” في مسلسل “قيامة أرطغل” قد خطفت الأنظار مؤخرا في مهرجان البندقية السينمائي. وقبله لقطات مدهشة خلال حضورها مهرجان كان السينمائي.

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