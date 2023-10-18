بريتني سبيرز تهاجم جاستن تيمبرليك بلا رحمة في مذكراتها… اقرأ التفاصيل

في ٢٤ تشرين الأول/أكتوبر الحالي، سيتم إصدار مذكرات بريتني سبيرز، وهو كتاب من المتوقع أن يتصدّر عناوين الأخبار لأن المغنية الأميركية لديها الكثير لتقوله وعن الكثير من الناس.

ومن المرجح أن يكون محتوى الكتاب بمثابة “قنبلة” في كل الاتجاهات، حيث يشير أحد تلك الاتجاهات، بحسب ما ورد، مباشرة إلى أحد شركائها السابقين، جاستن تيمبرليك.

في الواقع، كتبت المغنية عبر حسابها على إنستغرام: “أخيرًا سأروي قصتي بشروطي الخاصة”، في إشارة إلى كتابها “The Woman in Me”.

وأضافت في وصف الكتاب “قصة شجاعة ومؤثرة بشكل مدهش”، حيث تروي كل المشاكل التي واجهتها للخروج من الوصاية، لمدة ثلاثة عشر عامًا.

كان هناك أيضًا حديث عن حبيبها السابق المغني الاميركي، جاستن تيمبرليك، الذي كانت تربطها به علاقة حب لعدة سنوات.

وأشار موقع Us Weekly من أن محتوى الكتاب قد لا يعجبه: “جاستن لن يكون سعيدًا لأن بريتني تروي نسختها ولا تبدو مثل نسخة تيمبرليك”.

بدأت بريتني وجاستن المواعدة في عام ١٩٩٩، لكن في عام ٢٠٠٢ أنهيا علاقتهما وسط اشاعات عن احتمال خيانة بريتني سبيرز له، بالإضافة إلى ذلك، أثار إصدار أغنية تيمبرليك “Cry Me a River” هذه الاشاعات.

لاحقًا تقدّم جاستن تيمبرليك، باعتذار إلى بريتني سبيرز بعد نحو عقدين من انفصالهما العاطفي، بعد اتهامه باستغلال هذا الفصل من العلاقة لاستدرار تعاطف الجمهور.

من ناحية أخرى، يُقال إن المغنية “لا تحمل ضغينة ضد تيمبرليك لأنهما كانا صغيرين وفي حالة حب. كلاهما فعل أشياء غبية أثناء العلاقة. لقد شعرت بالحزن عندما انفصلا، لكن هذا ليس شيئًا تفكر فيه الآن”.