بالصور- تايلور سويفت مع حبيبها الجديد في لحظات حميمة

شوهدت الفنانة تايلور سويفت وهي تمسك بيد صديقها الجديد لاعب كرة القدم الأميركي ترافيس كيلسي، بينما كان الثنائي يستمتعان بليلة رومانسية في مدينة نيويورك.

وهذه هي المرة الأولى التي يتّم رصد فيها ترافيس (٣٤ عامًا) وتايلور (٣٣ عامًا) معًا بوضع عاطفي منذ أن خرجت علاقتهما الرومانسية الى العلن الشهر الماضي.

ولاحقت الكاميرات ترافيس وهو يساعد تايلور في ارتداء معطفها بعد عشاء رومانسي في مطعم نوبو.

وكانت سويفت قد حضرت عددًا من المباريات لفريق “كنساس سيتي شيفز” وكان آخرها هو الفوز الكبير للفريق على “دنفر برونكو” يوم الخميس الفائت على ملعبهم في أوهايو.

الجدير ذكره أن ترافيس كيلسي كان قد تصدّر العناوين الإخباريّة بعد ان رُصد برفقة النجمة تايلور سويفت في مركبته المكشوفة “شفروليه شوفيل” موديل ال ١٩٧٠، مباشرة بعد انتهاء المباراة التي فيها انتصر فريقه “كنساس سيتي شيفز” على غريمه فريف “شيكاغو بيرز”.