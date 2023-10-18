طارق العريان يتوجّه الى الرياض في مَهمّة فنية…اليكم التفاصيل

توجّه المخرج طارق العريان الى الرياض برفقة المنتج موسى عيسى، وذلك استعدادًا لبدء تصوير أولى مشاهد فيلم “أولاد رزق٣”.

ونشر طارق العريان، صورة من الطائرة مع فريق عمل الفيلم، وذلك عبر خاصية الستوري على حسابه الخاص عبر موقع انستغرام، معلقًا عليها “إلى الرياض”.

وكان طارق العريان قد وجّه رسالة شكر لمعالي المستشار تركي آل الشيخ، على دعمه لفيلم “أولاد رزق٣” بمبلغ يصل الى ثلاثة ملايين دولار.

وعبّر العريان عن سعادته بدعم تركي آل الشيخ الكبير في خروج الفيلم بتقنيات عالمية كاشفًا انه سيتم تصوير جزء من الفيلم ضمن موسم الرياض وسيشرف عليه أشخاصًا مختصين بأفكار “الأكشن والقفزات”.

ومن المقرر أن يضم فيلم “أولاد رزق٣” العديد من الفنانين، منهم: أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، كريم قاسم، محمد لطفي، باسم سمرة، سيد رجب، إياد نصار، ماجد الكدواني، آسر ياسين الذي يظهر خلال أحداث الفيلم بدور الشايب كضيف شرف. والفيلم من تأليف صلاح الجهيني ومن إخراج طارق العريان.