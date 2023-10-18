المتوحش” و “السلة المتسخة” ينضمان الى الأعمال التركية على “ام بي سي”

اشترت قناة MBC حقوق بث مسلسلي “المتوحش” و”السلة المتسخة” لعرضهما في الشرق الأوسط.

مسلسل “المتوحش” من بطولة خالد أوزغور ساري، إلى جانب كل من سيماي بارلاس، وبيرتان أصلاني، ودولوناي سويسرت، ويورداير أوغور دور. وتدور أحداثه حول الشاب “يامان” الذي تم اختطافه عندما كان طفلاً، وهو ينتمي إلى عائلة ثرية ولها نفوذ، إلا أن حياته تكون مختلفة تماماً عن بقية إخوته، بعد أن أصبح من بين أطفال الشوارع.

وقد كبر هذا الشاب وترعرع بين أزقة وأحياء مدينة إسطنبول رفقة أصدقاء له، أصبحوا يشكلون عائلته الوحيدة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها.

إلا أنه يتعرف بالصدفة على أخيه الأصغر وصديقته، الشيء الذي يؤدي إلى قلب حياته، وحياة أصدقائه بشكل سلبي، وذلك قبل معرفته بصلة القرابة التي تجمعهم.

أما مسلسل “السلة المتسخة” تدور أحداثه حول حياة الخادمات وأرباب عملهن في مجتمع صغير، حيث نشاهد الفجوة الكبيرة بين الأغنياء والفقراء ورحلة ثلاث نساء قررن مواجهة هذه التحديات معًا، حيث تبدأ الأحداث بعد انتحار احدى الخادمات المعروفات بينهن، لتبدأ الكثير من الألغاز والأسرار المخبأة خلف أبواب هذه المنازل المغلقة في الظهور واحده تلو الأخرى بعد هذا الحادث الأليم .

المسلسل من إخراج إيجه إردك كوتشوغلو، بطولة عائشة بينغول، ديفريم ياكوت، سيركاي توتونجو، جيرين موراي، حليل إبراهيم جيهان، ميليسا دونجل، بستمسو أوزديمير، جانسو توسون، سيرهات كيليتش، دينيز ساريكاش.

الجدير ذكره ان قنوات “أم بي سي” تعرض حاليًا العديد من المسلسلات التركية المدبلجة منها: “ماذا لو؟”، “عميل الحب”، “الطائر ألرفراف” المعروف في الوطن العربي بـ “فريد”، مسلسل “العائلة” بموسمه الثاني قريبًا. كما بدأت الترويج لمسلسل “المتوحش”.

كما سبق وعرضت قنوات mbc خلال السنوات الماضية مسلسلات تركية بنسخة عربية امثال “عروس بيروت”، “عالحلوة والمُرة”، “ستيليتو” “الثمن” و “كريستال” (حاليًا) حيث حقّقت هذه الاعمال نجاحات كبيرة وجماهيرية واسعة على الرغم من الانتقادات الكثيرة التي طالتها. كما انتهت “أم بي سي” من تصوير مسلسل “الخائن” وتصوّر حاليًا النسخة العربية من مسلسلَي “في الداخل” و”حب للإيجار” في تركيا.