إيشا توران تظهر مستاءة في المطار والسبب حبيبها… اقرا التفاصيل

في حزيران/يونيو ٢٠٢٣، خرجت قصة حب الممثلة التركية، إيشا توران (٣٠ سنة) ورجل الأعمال، محمد اصلان (٤٠ سنة) الى العلن.

بعد أربعة أشهر على علاقتهما، لاحقت الكاميرات إيشا توران ومحمد اصلان في المطار أثناء عودتهما من إجازتهما في انطاليا ولكن اللافت أن مزاجهما كان سيئًا وقد دخلا الى قاعة المطار منفصلَين.

الصحافة لاحقت إيشا توران وسألتها حول علاقتها بمحمد أصلان ولكن الاخيرة لم ترغب بالرد على أي سؤال.

في سياق مختلف، تطّل إيشا توران على الشاشة بمسلسل جديد بعنوان “روابط القدر” مع النجم سركان تشاي اوغلو، حيث تمّ عرض ثلاث حلقات حتى الآن. وتدور أحداثه حول قصة حب كبيرة لثنائي تتقاطع مساراتهما في مزرعة عنب، وهما “سيفدا” إيشا توران و”كريم” سركان تشاي آوغلو، وتتطوّر الاحداث بينهما.