مايكل كين يفاجئ  جمهوره بخبر غير متوقع… هذا ما أعلنه في الساعات الماضية

فوجئ جمهور الممثل البريطاني مايكل كين (٩٠ عامًا) بخبر اعلانه اعتزال عالم الأضواء والتمثيل في حديث أدلى به الى قناة BBC، خاتمًا مسيرته الفنية بفيلم ” The Great Escaper “ الذي فيه يلعب دور مقاتل سابق في الحرب العالمية الثانية يتسلّل خارج دار المسنين لحضور احتفالات الذكرى السبعين لإنزال النورماندي.

وفي مقابلته التلفزيونية التي أعلن فيها عن توقّفه النهائي عن التمثيل، أوضح كين بأنّ قرار التقاعد قد تمّ أخيرًا بعد تردد طويل، اذ لطالما أعلن بأنّه سيتقاعد وقد فعلها الآن، مشيرًا الى ان معظم الأدوار التي باتت تُسند إليه تقتصر على شخصيات في عمر ال ٨٥ و ال ٩٠، حاجبةً عنه الأدوار القياديّة، وهو في هذا العمر لن ينعم بأدوار البطولة التي تعطى عادة لجيل النجوم الشباب الجذابين، لذلك فإنّ أفضل ما قد يقوم به هو الاعتزال.

وكان مايكل كاين قد حقق شهرة واسعة في مطلع السيتنيّات حين شارك في الفيلم الروائي ” Zulu”، ليتسلّق سلّم النجاح من خلال محموعة كبيرة من الأفلام تخطت ال ١٦٠ عملاً على مدار ٧٠ عامًا من المشوار الفني الطويل الحافل بالانتصارات، تخلّله الفوز بجائزتَي أوسكار ، والحصول على لقب ” السير مايكل”، من قبل الملكة الراحلة اليزابيت الثانية، وهو أرفع تكريم يحظى به مواطن بريطاني.