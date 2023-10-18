شاكيرا تسافر بشكل عاجل إلى كولومبيا…اليكم السبب

لم تكن الأشهر الأخيرة إيجابية على الفنانة العالمية شاكيرا. فبعد انفصالها عن لاعب كرة القدم السابق جيرارد بيكيه، انتقلت الفنانة الكولومبية إلى ميامي مع طفلَيها لتبدأ مرحلة جديدة في حياتها. لذا تعتبر دائرتها الأقرب ضرورية بالنسبة لها، لكن المشاكل تتراكم بالنسبة للمغنية في وقت التقلبات المستمرة.

وبعد أن خضع والدها البالغ من العمر ٩٢ عامًا لعملية جراحية في صيف عام ٢٠٢٢ إثر سقوطه ما تسبب في جلطات دموية في دماغه، أصبحت والدتها الآن تعاني من مشاكل صحية. وقد نُقلت نيديا ريبول، والدة شاكيرا، إلى المستشفى الأسبوع الماضي عن عمر يناهز ٧٣ عامًا.

وبدأت نيديا ريبول، تشعر بالمرض يوم الجمعة الماضي وتوجهت إلى مركزها الطبي لاستبعاد وجود مشاكل كبيرة. ولذلك، سافرت شاكيرا إلى “بارانكيا” بطائرتها الخاصة لتكون إلى جانب والدتها التي أصيبت بتجلّط الدم في ساقها.

في الوقت الحالي، تستجيب والدة شاكيرا بشكل إيجابي للعلاجات الطبية ويتم تعافيها تدريجيًا. وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها “نيديا” لحادث مؤسف في الأشهر الأخيرة. ففي آذار/مارس من هذا العام، اضطرت للذهاب إلى مركزها الطبي في برشلونة بسبب جلطة أخرى في ساقها، وتعافت وتمكنت من مغادرة المستشفى بعد بضعة أيام.

في سياق مختلف، لا تزال شاكيرا منغمسة في مسيرتها الموسيقية بعد ان أصدرت سلسلة من الأغنيات التي أوردت فيها عدة تلميحات عن زوجها السابق.