جيجي حديد وعائلتها تتخذان اجراءات عاجلة بعد تهديدات بالقتل… اقرأ التفاصيل

تعرّضت عارضة الأزياء الاميركية من أصول فلسطينية، جيجي حديد، لتهديدات بالقتل تلقتها هي وعائلتها بعد قيامها بدعم القضية الفلسطينية عبر تعليق نشرته على صفحتها على انستغرام، ما استدعى لجوء العائلة الى اتخاذ إجراءات قانونية لحمايتها من مكتب التحقيق الفيدرالي، وفق ما نشر موقع TMZ.

وقد تلقّت جيجي التهديدات بالقتل عبر هاتفها المحمول ومواقع التواصل الاجتماعي، شملت أيضًا أفراد أسرتها، بيلا وأنور ووالدَيها محمد ويولاند، ما اضطرهم جميعًا الى تغيير أرقامهم الهاتفية تجنّبًا لمزيد من التهديدات.

وكانت جيجي قد قدّمت عزاءها للشعب الفلسطيني واليهودي، معبّرة عن حزنها تجاه جميع المتضررين من هذه المأساة غير المبررة، حيث كلّ يوم تُزهق فيه أرواح بريئة بسبب هذا الصراع، والمثير منهم من الأطفال، مشيرةً الى ان لديها الكثير من الآمال والأحلام للفلسطينيين بما لا يتعارض مع مصلحة الشعب اليهودي ولا يضمر لهم الأذى. وتابعت حديد في منشورها على انستغرام، بأنّ ترويع الأبرياء لا يتماشى مع حركة فلسطين الحرة ولا يفيدها، وتلك الفكرة استفحلت في العقول دورة مؤلمة من الانتقام ذهابًا وإيّابًا عقودًا من الزمن.

وسرعان ما انهالت رسائل التهديد على العارضة من قبل منصات معروفة المصدر والجهة، فتوجهت إليها إحدى الصفحات كاتبةً: “هل كنت نائمة الأسبوع الماضي؟ أم أنك أغمضت عينَيك عن موت أطفال يهود في منازلهم؟ سكوتك يبيّن من تدعمين، نحن نرى ما تفعلينه جيّدًا”.