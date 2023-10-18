شمس البارودي تكشف حقيقة اعتزال حسن يوسف بعد وفاة ابنهما غرقًا

كشفت الممثلة المصرية، شمس البارودي، حقيقة اعتزال زوجها الفنان حسن يوسف بعد وفاة نجلهما الأصغر عبدالله غرقًا في الساحل الشمالي في شهر تموز/يوليو الفائت.

وأشارت شمس البارودي في تصريح خاص لـ “القاهرة ٢٤” أن زوجها حسن يوسف أعرَبَ لها عن عدم قدرته ليعود الى الفن حاليًا بسبب الوضع الذي يعيشونه حاليًا، مؤكدة أنه لم يعلن اعتزاله والقرار له وحده فقط ويحدّده براحته وقد يعود لنشاطه الفني بعد فترة معينة.

شمس البارودي، تحدّثت عن نجلها الراحل عبدالله، مشيرة الى انهم تقبّلوا وفاته من أول يوم لأنهم لا يعترضون على أمر الله، لافتة ان ابنها الله أكرمه بالشهادة وأكرمه بسيرته الطيبة التي تحدّث عنها الجميع.