غادة عبد الرازق تتحدث عن سبب زواجها في سن الـ17

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت الممثلة المصرية غادة عبد الرازق عن سبب زواجها الاول في سن الـ17 عاماً، حيث فتحت خزانة اسرارها عند حلولها ضيفة على منى الشاذلي في برنامج "معكم".



وقالت عبد الرازق عن زواجها في سن مبكرة، انها كانت ترغب في التحرر من المنزل، لأنها كانت ترى شقيقتها الكبرى يسرية تخرج وتتفسح عند خطوبتها، فأرادت أن تسافر وترى العالم.

وتعرفت عبد الرازق على زوجها الاول، بعد أن تمت دعوتها مع شقيقتها الى عيد ميلاده، فرآها وتمسك بها، وهي أيضاً تمسكت به لأنها كانت تريد أن ترى العالم.