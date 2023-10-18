ستيفاني عطالله تتسبب بدخول محمود نصر الى المستشفى - بالصور

ميرنا وليد - بيروت - أدت أحداث الحلقة الماضية من مسلسل "كريستال" لحالة تفاعل واسعة من قبل المتابعين، لما كان فيها من أحداث متسارعة وشيقة.



وفي الأحداث فوجئت "فاي"، التي تؤدي دورها الممثلة اللبنانية ستيفاني عطالله، بدخول "جواد"، الذي يؤدي دوره الممثل السوري محمود نصر، عليها وهي في المطبخ أثناء قيامها بتقطيع البطيخ، وتحصل بينهما مشادة كلامية، تنتهي بطعنه بالسكين عن طريق الخطأ، ويتم نقل جواد على عجلة إلى المستشفى ليتلقى علاجه.

ويشارك في بطولة النسخة العربية من مسلسل "حرب الورود" التركي، تحت اسم كريستال الممثلون محمود نصر "جواد"، ستيفاني عطالله "فاي"، لين غرة "ورد"، رولا حمادة "رحاب"، أنجو ريحان "ندى"، خالد شباط "باسل"، بلال مارتيني "تامر"، فادي حواشي "أوس"، ليا مباردي "هبة"، إياد أبو الشامات "مالك فياض"، صباح بركات "لمياء"، عبد الرحمن قويدر "طلال"، ناظم عيسى "سمير"، جوان زيبق "رفيف"، هيما إسماعيل "بيان".