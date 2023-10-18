ميلي بوبي براون تتحدث عن الجزء الأخير من "Stranger Things" وإهانتها في سن 13 عامًا

ميرنا وليد - بيروت - نجمة مسلسل "Stranger Things" ميلي بوبي براون مستعدة لتوديع المسلسل.

إنها تعتبر أن الموسم الأخير من السلسلة التي تحظى بشعبية كبيرة يشبه العام الأخير من المدرسة الثانوية، وقالت: "أنت حزين بعض الشيء لإغلاق الفصل، ولكنك مستعد لما هو التالي".

وأضافت: "عندما تكون مستعدًا، فإنك تقول: حسنًا، فلنفعل هذا. دعونا نتعامل مع هذه السنة الأخيرة الأخيرة. دعونا نخرج من هنا" ، أخبرت براون عن مشاعرها تجاه المسلسل وشخصيتها المحبوبة. "يستغرق مسلسل Stranger Things الكثير من الوقت في التصوير ويمنعني من تأليف قصص تثير شغفي. لذلك أنا على استعداد لأقول: "شكرًا لك، وداعًا". وهي تعترف أنه على الرغم من أن "Stranger Things" أعطاها الأدوات والموارد اللازمة لتكون ممثلة أفضل، إلا أنها مستعدة لترك ذلك في الماضي على الرغم من ذلك.

وأكدت أنها ستستمر في تقدير العلاقات مع زملائها بعد فترة طويلة من ترك هوكينز وراءها، وقالت: "عندما ينتهي الأمر، سأظل قادرة على رؤية هؤلاء الأشخاص".

جزء من استعداد براون للمضي قدمًا من Stranger Things ينبع من التأثيرات السلبية لنجومية الطفولة التي عاشتها في وقت مبكر من حياتها المهنية. أثناء حديثها، عكست براون في الجولات الصحفية القليلة الأولى للعرض، والتي تعرضت خلالها لانتقادات شديدة بسبب صوتها العالي للغاية ومقاطعتها لنجومها. قالت براون: "نحن أطفال، نتحدث مع بعضنا البعض. لقد تمت معاقبتي للتو بسبب التجاوز والإفراط في المشاركة والصوت العالي جدًا".

وأطلق عليها الناس وكثير منهم من البالغين لقب "الشقية" وقالوا إنها كانت تحاول سرقة النجومية من زملائها. تركت مثل هذه التعليقات انطباعًا كبيرًا على النجمة الشابة، مما أجبرها بشكل أساسي على التوقف عن المشاركة في المقابلات. وقالت: "من الصعب سماع ذلك في سن الثالثة عشرة. أنت مثل ،" لا أريد أن أتحدث مرة أخرى أبدًا ". لا أريد أن أكون الشخص الصاخب. في المقابلات، لم أستطع إلا أن أفكر في كل التعليقات. لذلك تذكرت أن أبقى صامتة وأتحدث عندما يتم التحدث معي، على الرغم من أنني كنت أتوق للانضمام إليهم. لقد شعرت أنه لم يكن دوري.