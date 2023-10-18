بالصورة- باريس هيلتون تتألق بفستان من الدانتيل

ميرنا وليد - بيروت - خطفت سيدة الأعمال العالمية باريس هيلتون الأنظار خلال حدث مساء الاثنين في مدينة نيويورك، ارتدت هيلتون فستانًا قصيرًا أسود مزينًا بطبقة سفلية بلون النود، وأزرار ذهبية مزخرفة في المنتصف، وجيوب سوداء، وكمين قصيرين.

كما تميز الفستان بياقة بيتر بان بيضاء مع زخرفة من الدانتيل، أنهت مظهرها بجوارب سوداء غير شفافة وحذاء اسود مرصع وسوار ذهبي وأقراط. شهدت هيلتون مؤخرًا شهرًا مليئًا بالموضة، حيث سافرت عبر العالم لتجلس في الصف الأول في العديد من عروض المصممين خلال أسبوع الموضة. شوهدت في عرض أزياء شانيل لربيع وصيف 2024 وغيرها من العروض.