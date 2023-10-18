DJ Akademiks يسخر من كل من وقع ضحية خداع DJ Envy

ميرنا وليد - بيروت - تم اتهام DJ Envy باستخدام منصة "Breakfast Club" الخاصة به للاحتيال على مشتري العقارات المحتملين، لكن DJ Akademiks لا يشعر بأي تعاطف معهم، ويعتقد أنه لا ينبغي عليك أيضًا ذلك، "إذ إنهم أغبياء بما يكفي ليتعرضوا للخداع في المقام الأول!!!"

ضحك Akademiks وهو يغوص في التغطية الإخبارية المتصاعدة المحيطة بالدعاوى القضائية المتعددة التي رفعتها Piña وEnvy بتهمة الاحتيال العقاري وخسرها تمامًا.



الآن، لكي نكون واضحين، يعتقد Akademiks أن المستثمرين يستحقون استعادة أموالهم لكنه يقول أيضًا إنه كان عليهم التفكير مرتين قبل تسليم مئات الآلاف من الدولارات إلى Piña.