"ست.. قصة إله".. أسلوب جديد للراوية يعيد روح ألف ليلة وليلة

ياسر رشاد - القاهرة - "ست.. قصة إله" رواية جديدة صدرت حديثًا عن مؤسسة دار الهلال، تعد نوعًا جديدًا من الروايات سواء من حيث الفكرة والمضمون أو أسلوب الكتابة، فالراوية يمكن تصنيفها كنوع من الفانتازيا التاريخية تدور أحداثها في حقبة زمنية سحيقة من تاريخ مصر تتجاوز الـ 30 ألف عام قبل الميلاد فيما عرف آثاريا باسم الزمن الأول أو عصر الآلهة.

أمير مصر المحارب

يأتى ذلك عبر أحداث شائقة يمر بها ست أمير مصر المحارب بين النشأة والعاطفة والقتال والفقد، عبر رحلة ممتعة قوامها 134 صفحة كتبت بأسلوب قصصي فريد مطعم بحوار منظوم يجعل الرواية أقرب إلى المسرحية الشعرية أو ألف ليلة ليلة.

وقد اعتمد المؤلف في بناء روايته على شخصيات تاريخية ونظريات علمية حديثة تؤكد قدم الحضارة المصرية إلى ما قبل عصر الأسرات بألاف السنين وامتلاك المصريين الأول لعلوم كونية مفقودة مكنتهم من تسخير طاقات عدة.. بالإضافة إلى إيمانهم بخالق واحد وببعثهم إليه في الحياة الأخرى بما توارثوا من عقيدة ومعرفة.

الرواية هي العمل الأول لكاتبها ومؤلفها الصحفي أحمد عسكر نائب رئيس تحرير مجلة المصور الذي أخرج الصورة النهائية في قالب يظهر جمال اللغة العربية بشكل بسيط غير متكلف ويمنح القارئ تجربة فريدة محببة لا تتكر كثيرًا.