بعد كارثة مستشفى المعمداني.. غموض حول إقامة فعاليات مهرجان الجونة السينمائي

ياسر رشاد - القاهرة - جاء قصف مستشفى المعمداني بالكارثة الإنسانية التي هزت العالم العربي، وتقرر بعدها تعليق عدد كبير من الأنشطة الفنية في مصر بجانب بعض الوقفات والاعتصامات تنديدًا بتصاعد الأحداث في قطاع غزة، واستمرار الهجوم الغاشم لقوات الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين العُزّل.

قرارات بتعليق المهرجانات السينمائية والموسيقية في مصر تضامنًا مع فلسطين

كانت قد قررت وزيرة الثقافة د.نيفين الكيلاني، منذ قليل تأجيل فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي 2023، الذي كان من المفترض إقامته في الفترة بين 15 - 24 نوفمبر القادم.

تأجيل مهرجان القاهرة السينمائي 2023

وسبقه قرار بتعليق فعاليات مهرجان الموسيقى العربية الذي كان من المقرر قامته خلال أكتوبر الجاري، بجانب تأجيل بعض الحفلات الغنائية الفردية لكبار نجوم الغناء العربي، من بينهم “وائل جسار، أحمد سعد، روبي”.

تأجيل مهرجان الموسيقى العربية 2023

واختفت عن الانظار فعاليات مهرجان الجونة السينمائي 2023، والتي تم الإعلان عن تأجيلها بعد أحداث غزة العصيبة التي بدأت في مطلع أكتوبر الجاري، حيث كان من المفترض إقامتها في الفترة بين 13 - 20 أكتوبر الجاري، وجاء موعدها الجديد بعد التأجيل من 27 أكتوبر حتى 2 نوفمبر القادم، لكن بعد كارثة مستشفى المعمداني لم تخرج إدارة المهرجان بأي قرار جديد عن إقامة فعالياته في موعدها الجديد بعد التأجيل من عدمه.

تأجيل مهرجان الجونة السينمائي 2023

القصف الغاشم لمستشفى المعمداني في غزة

كانت قد قصفت طائرات الاحتلال، مساء الثلاثاء، مستشفى المعمداني التي امتلأت بالجرحى والشهداء جراء القصف المستمر على غزة، لتكون هي مأمنهم الوحيد خارج أصوات الانفجارات ودوي الصواريخ وركام منازلهم.

أدى القصف إلى استشهاد مايقرب من 1000 شهيد، وما زال هناك مئات الضحايا تحت الأنقاض.

وفي سياقٍ متصل أعلن نجوم الفن عن غضبهم من تصاعد الأحداث في غزة، حيث ندووا بكارثة المعمداني عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، بعبارات شديدة اللهجة والاستشهاد بالقرآن الكريم ودعواتهم للتضامن والاتحاد لنصرة الشعب الفلسطيني ضد مايواجهونه من ضربات غاشمة من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.