شكرا لقرائتكم خبر عن هانى رمزى: تصريحات الرئيس برفض تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية رسالة للعالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعم النجم هانى رمزى تصريحات الرئيس السيسى التي جاءت خلال مؤتمر صحفى مشترك مع المستشار الألماني منذ قليل وقال رمزى لـ"الخليج 365 أن قرارات الرئيس جاءت حكيمة ومدروسة وتهدف الى حماية الوطن، لافتاً أن هذه القرارات التي رفض فيها تهجير وتصفية القضية الفلسطينية رسالة قوية للعالم".

وأشار هانى رمزى إلى أن ادخال المساعدات المصرية الموجودة في معبر رفح حق انساني ولابد من تنفيذه، فكلنا يد واحدة، مؤكداً على إدانته للمجازر التي يقوم بها المحتل الاسرائيلى وخاصة التي حدثت أمس الثلاثاء على الأطفال والنساء العزل وضرب مستشفى المعمدانى بغزة، لافتا أن هذا خارق للإنسانية وعمل إجرامى مكتمل الأركان".

أصدرت نقابة المهن التمثيلية بياناً صحفياً منذ قليل لدعم تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى حول تطورات الأوضاع في غزة وجاء في البيان: "نثمن وندعم تصريحات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة واستمرار العدوان الاسرائيلى المؤسف الذى يستهدف العزل من المدنيين وبلغ استهداف المستشفيات ومراكز الإغاثة في مخالفة صارخة لكافة الأعراف والمواثيق الحقيقة والإنسانية وقواعد ومبادىء القنانون الدولى".

وأضاف البيان :"ان موقف مصر الراسخ انما ينطلق من ثوابت وطنية خالصة تجاه القضية الفلسطينية وبما يعمل على حماية الأمن القومى المصرى وبسط السيادة الوطنية على كافة الأراضى المصرية أهمها وأولها وآخرها أرض الفيروز سيناء".

وتابع البيان:"استناداً إلى قناعتنا التامة وقناعة كافة جموع الشعب المصرى من أن دعم مشروع 30 يونيو الوطنى هو حماية للأمن القومى المصرى بل والعربى أيضاً، نعلن تأييدنا واستجابة لدعوة الرئيس للاصطفاف والاحتشاد لدعم ومساندة الأشقاء في فلسطين، وتوجيه رسالة واضحة للعام لا تحمل اللبس أو التأويل من كافة أطياف الشعب المصرى بالرفض التام للممارسات الإسرائيلية وأن الأمن القومى المصرى والأراضى المصرية هي خط أحمر لا تهاون ولا تفريط فيه".

ونؤكد على جاهزيتنا التامة لحشد الملايين من شباب مصر الذين هم دائماً وأبداً في الصفوف الأولى لدعم الوطن والقضايا الوطنية حفظ الله مصر.. حفظ الله الأشقاء في فلسطين وغزة".