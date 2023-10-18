شكرا لقرائتكم خبر عن عرض حكاية "روحى فيك" بطولة عائشة بن أحمد يوم الأحد المقبل على on والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض شبكة قنوات ON أولى حلقات حكاية "روحي فيك" من حكايات مسلسل 55 مشكلة حب يوم الأحد المقبل، وهى بطولة الفنانة عائشة بن أحمد، حكاية "روحي فيك" مكونة من 10 حلقات، وتعرض على شاشة قناة ON من الأحد إلى الخميس على مدار أسبوعين.

ويشارك في بطولة الحكاية كلا من محمد كيلانى، نور محمود، سمر مرسى، فراس سعيد، هلا السعيد، محمد عبد العظيم، ريم رؤوف وعدد آخر من الفنانين، والحكاية قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج الأردنى محمد لطفى

وتعد حكاية روحى فيك هي الثالثة في مسلسل "55 مشكلة للدكتور مصطفى محمود، حيث عرضت حكاية الفريدو بطولة إلهام شاهين واحمد فهمى، والحكاية الثانية بعنوان "ما تيجى نشوف" بطولة هنا شيحة وإسلام جمال ونبيل عيسى ونهى عابدين، إخراج محمد الخبيرى .

"55 مشكلة حب" مأخوذة عن كتاب 55 مشكلة حب، للدكتور مصطفى محمود، وإشراف على الكتابة عمرو محمود ياسين وإنتاج أحمد عبد العاطى برعاية المتحدة للخدمات الاعلامية، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات بأبطال مختلفين، وتعرض على مدار أسبوعين.