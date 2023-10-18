شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الوطن العربى يدينون مجزرة مستشفى المعمدانى بالدموع والكلمات المؤثرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان نجوم الوطن العربى، الهجوم الغاشم والمجزرة التي أقامها المحتل الاسرائيلى على مستشفى المعمدانى بغزة وقتل المصابين من الأطفال الأبرياء والنساء والمرضى العزل.

وكل نجوم الوطن العربى، كتبوا على كل حساباتهم على السوشيال ميديا كلمات مؤثرة معبرين عن وجعهم بعد ضرب مستشفى المعمدانى بغزة ومنهم من ظهر بفيديوهات و هو يبكى و الدموع في عينه وكلمات:" ماتت الإنسانية"

وكتب تامر حسنى: "لا حول ولا قوة إلا بالله ولا تحسبن الله غافلًا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار"، وقالت نانسى عجرم:"اللي صار مانوا مجزره هيدا دفن للإنسانية أكبر كلام بيسقط أمام هذه الجريمة.. يارب رحمتك"، وكتب محمد رمضان: "اللهم صبّر أهالي شهداءنا في غزة وفي كل مكان، وارزقهم الصبر والنصر والاستقرار".

وكتبت سيرين عبد النور: "مجازر راح ضحيتها أطفال ومدنيين شقف يا مجرمين ممنوع حداً ينساها ممنوع ننسى الظلم اللى حصل وإلا منكون نحنا كمان عم ندفن الحق والحقيقة، هما مراهنين على نعمة النسيان اما التاريخ العربي رح يكتب ويشهد ويعلم اجيال عن اجرامكم".



















تامر حسنى







