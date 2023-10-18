أنغام تنشر صورة لنتنياهو "مجرم حرب"

نشرت الفنانة الكبيرة أنغام عبر حسابها الرسمي بموقع "إكس" صورتين لرئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو

الصورة الأولى التي نشرتها أنغام كتب عليها: "محرم حرب"، بينما علقت على الصورة الثانية لنتنياهو: "قذر قذر قذر"

وقصفت طائرات الاحتلال، أمس الثلاثاء، دون سابق إنذار مستشفى المعمداني في غزة، حيث تتجمع أعداد كبيرة من النازحين هناك، ما أدى لاستشهاد أكثر 300 شهيد، وهناك المئات تحت الأنقاض حتى الآن، وفقًا للصحة الفلسطينية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، ما زال هناك مئات الضحايا تحت الأنقاض، إثر استهداف الاحتلال مستشفى المعمداني وسط غزة.

ووفقاً للصحة الفلسطينية، فقد سقط عشرات الشهداء حتى اللحظة في قصف مستشفى المعمداني وسط مدينة غزة، وما زال هناك مئات الضحايا تحت الأنقاض إثر استهداف الاحتلال لمستشفى المعمداني

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