درة تطالب بمحاكمة نتنياهو بعد قصف مستشفى المعمداني

القاهرة- الخليج 365
هاجمت الفنانة درة قوات الإحتلال الإسرائيلي بعد قصف مستشفى المعمداني واستشهاد المئات من الأطفال عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".
ونشرت "درة" صورة لرئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو وعلقت قائلة: "كفاية إسرائيل قصفت مستشفى، متأسفة على أبشع صورة أنشرها في حياتي لأبشع كائن لو لم يحاكم هذا الكائن كمجرم حرب لا معنى لحقوق الانسان والانسانية كلها".
وأقيم يوم الثلاثاء وقفة تضامنية دعت لها نقابة المهن التمثيلية بحضور نجوم الفن والإعلام من مصر والوطن العربي منهم خالد الصاوي، عبد العزيز مخيون، عمر عبد العزيز، سماح أنور، أنوشكا، أحمد عبد العزيز، أشرف زكي، محمد محمود، سيد رجب، باسم سمرة.
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