حملة افتراء يشنّها صحافي إسرائيلي على نانسي عجرم

تتعرض النجمة نانسي عجرم لهجوم غير مسبوق وحملة افتراء بسبب دعمها المتواصل للفلسطينيين ودعوتها جمهورها للتبرّع بالغذاء والمال لأهالي غزة.

وفي التفاصيل، نشر الصحافي الإسرائيلي إيدي كوهين على السوشيال ميديا مقطع فيديو من حفل أحيته النجمة اللبنانية في أيلول (سبتمبر) الماضي في الولايات المتحدة الأميركيّة بمشاركة الفنان السوري ناصيف زيتون، وزعم أنها تغني في حفل زفاف لصهيوني يقيم في نيويورك. وأرفق الفيديو الذي ظهرت فيه نانسي بجانب النجم السوري على المسرح بالتعليق: "نانسي عجرم تزعم أنّها تدعم القضية الفلسطينية، وها هي منذ أسبوعين تغنّي في عرس يهوديّ صهيوني في نيويورك يحمل الجنسية الإسرائيلية. وكان في الحفل عشرات الجنود الصهاينة. حلوة يا نانسي".

ورغم معرفة الجمهور بأن هذه الرواية كاذبة، علّق مدير أعمال النجمة اللبنانية جيجي لامارا على الأمر في حديث لجريدة "النهار" اللبنانية، مؤكداً أن "هذا كلّه افتراء، حاملين نانسي ودايرين فيها". وأضاف: "كل فترة يبتدعون أمراً ما، أنا أعلم أنها ضريبة النجاح، لكن في الوقت نفسه، لا يمكن التغاضي عمّا يحصل مع نانسي، خصوصاً في ظل الظروف الراهنة".

وشدد لامارا في ختام تعليقه على أن "نانسي عجرم لبنانية عربية ولا أحد يزايد عليها في ذلك".

بدورها، تجاهلت نانسي عجرم حملة الافتراء والكذب التي تتعرض لها، وتحرص على دعم الفلسطينيين من خلال الرسائل التي تكتبها عبر صفحاتها في السوشيال ميديا، وتنديدها الدائم بالجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الصهيوني بحق المدنيين في قطاع غزة.

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