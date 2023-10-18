أشرف زكي يُصدر بياناً تحذيرياً لفناني مصر بسبب مجازر فلسطين

عقدت نقابة المهن التمثيلية في مصر مؤتمراً حاشداً للتضامن مع أهالي غزة في ظل المجازر المروّعة والهجمات الوحشية التي يشنّها جيش الاحتلال الصهيوني على القطاع، وكان آخرها الهجوم الكارثي على مستشفى الأهلي المعمداني في غزة.

وعلّق الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية على الأحداث التي يشهدها قطاع غزة بفلسطين، في حربهم مع العدو المحتل الإسرائيلي، قائلاً: "هنخاطب كل فناني العالم ونعرفهم حقيقة إسرائيل، والنهاردة هيكون في حداد في لوكيشنات التصوير لمدة 5 دقائق، وده علشان أحداث غزة وقصف مستشفى الأهلي المعمداني".

وأطلق زكي بياناً تحذيرياً لكل فناني مصر المقيّدين في النقابة، جاء فيه: "أي فنان مصري هيتعامل مع فنان إسرائيلي في أي عمل هيتم شطبه من النقابة، ولو استمر القصف على غزة هيتم إلغاء كل المهرجانات السينمائية في مصر".

وكان الفنان أشرف زكي قد دعا الفنانين الى وقفة تضامن مع أهالي فلسطين، في مقر نادي نقابة المهن التمثيلية، وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم": "الفنانين غاضبين من اللي بيحصل، وإحنا عاملين وقفة تضامن مع الشعب الفلسطيني الشقيق، وهنخاطب العالم كله، وهنتفاعل مع كل الفنانين في العالم مش بس الوطن العربي".

وشارك عدد كبير من نجوم الفن في الوقفة التضامنية مع أهالي غزة، ومنهم: جومانا مراد، وعبدالله مشرف، وخالد الصاوي، ولبلبة، وسيمون، وباسم سمرة، وأحمد عبد العزيز، وعبد العزيز مخيون، ومادلين طبر، وسيد رجب، وأحمد شاكر عبد اللطيف.

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