أحمد فهمي يردّ على منتقدي مسلسل "ألفريدو" قبل عرضه

القاهرة- الخليج 365
ردّ الفنان أحمد فهمي على الانتقادات التي طاولت مسلسله الجديد "ألفريدو"، وهو بطولة الفنانة إلهام شاهين، من جمهور السوشيال ميديا قبل عرضه على القنوات الفضائية، رغم إشادة النقاد بأدائه المميز في المسلسل.
وقال فهمي: "الناس حكموا بمجرد نزول البوستر بشكل خاطئ وافترضوا أن فيه قصة حب". وأضاف: "بالفعل العمل فيه قصة حب ولكن من نوع مختلف وأنا لم أنزعج من تعليقات الجمهور، بالعكس تماماً كنت أراها طبيعية، فالجمهور يجب أن يكون لديه تساؤلات، وبالنسبة لأي عمل فني تلك التساؤلات تفيد العمل بشكل عام قبل عرضه".
يُذكر أن حكاية "ألفريدو" مأخوذة من كتاب "55 مشكلة حب" لمصطفى محمود، وتتكوّن من عشر حلقات، وتدور أحداثها في إطار درامي، يجمع بين الكوميديا ومشاعر الحب والدراما.
وكان مؤلف العمل، السيناريست عمرو محمود ياسين قد روّج لحكاية "ألفريدو"، حيث نشر البوستر الخاص بها عبر حسابه الرسمي في موقع "فيسبوك"، وعلّق عليه قائلاً: "بسم الله توكّلنا على الله، قريباً مسلسل "ألفريدو" من عشر حلقات، عن كتاب "55 مشكلة حب" لمصطفى محمود".
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