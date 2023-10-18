جوري بكر تعلق على قصف مستشفى المعمداني: "أنا بعيش أسود أيام حياتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

أعربت الفنانة جوري بكر عن حزنها الشديد بعدما تعرضت مستشفى المعمداني للقصف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والذي نتج عنه المئات من الضحايا.

ونشر جوري عبر حسابها بموقع التواصل الأجتماعي "إنستجرام" من خلال خاصية "القصص القصيرة" وكتبت: "حسبي الله ونعم الوكيل، يارب إنت منتقم جبار ياريتني ماشوفت ولا فتحت الزفت السوشيال ميديا، ارحمهم برحمتك يارب أنا بعيش أسود أيام حياتي".

وأضافت: "للأسف محدش بيتعظ لسه في ناس مفكرة إن الدنيا أبدية ولسه بنوجع وبنهين ونقسى على بعض".

يذكر أن جوري بكر استقبلت طفلها الأول في شهر سبتمبر 2023، وكتب وقتها عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام: "الحمد لله الذي رزقنا بطفل سليم معافى .. اللهم قر عيني وعين زوجي بمولودي".