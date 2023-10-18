الأوبرا تعلق أنشطتها ثلاثة أيام حدادا على شهداء فلسطين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أعلنت دار الأوبرا برئاسة خالد داغر، تعليق كافة الأنشطة والفعاليات في كافة مسارحها بالقاهرة والاسكندرية، ودمنهور، لمدة 3 أيام حدادا على شهداء وضحايا قصف مستشفى الأهلي المعمداني في غزة.

الأوبرا ، أصدرت بيانا، جاء فيه: "تنفيذا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية حزنا على الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق".

وتابعت: "وبناء على توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة أعلنت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر تعليق جميع الأنشطة والفعاليات على مسارحها بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور، لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من الأربعاء 18 اكتوبر وحتى الجمعة 20 أكتوبر 2023 ".

وزيرة الثقافة د.نيفين الكيلاني، أصدرت اليوم الأربعاء، قرارا بتأجيل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نسخته الخامسة والأربعين، والذي كان من المقرر أن يقام في الفترة من ١٥ إلى ٢٤ نوفمبر القادم، وسيتم تحديد موعد إقامة المهرجان في وقت لاحق.