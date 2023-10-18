نبيل الحلفاوي يعلق على قصف مستشفى المعمداني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

علق الفنان نبيل الحلفاوي على قصف مستشفى المعمداني من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وكتب الحلفاوي تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": " مجزرة مستشفى المعمداني نقطة تحول في غير صالح إسرائيل وعلينا الضغط والاستفادة منها".

وأضاف الحلفاوي: "المخرج الوحيد لإسرائيل من هذا الوضع هو اشتعال المنطقة لتعود الدول الداعمة لها إلى ما كانت عليه من دعم لها، وبهذا تكون أرواح الشهداء قد ضاعت هباء".

وأقيم يوم الثلاثاء وقفة تضامنية دعت لها نقابة المهن التمثيلية بحضور نجوم الفن والإعلام من مصر والوطن العربي منهم خالد الصاوي، عبد العزيز مخيون، عمر عبد العزيز، سماح أنور، أنوشكا، أحمد عبد العزيز، أشرف زكي، محمد محمود، سيد رجب، باسم سمرة.