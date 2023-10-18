الأوبرا تعلق أنشطتها ثلاثة أيام حدادا على شهداء فلسطين

القاهرة - سامية سيد - أعلنت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر تعليق جميع الأنشطة والفعاليات على مسارحها بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من الأربعاء 18 اكتوبر وحتى الجمعة 20 اكتوبر، وذلك تنفيذا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية حزنا على الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق وبناء على توجيهات الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة.

وكانت اتحاد النقابات الفنية برئاسة المخرج عمر عبد العزيز أصدرت بياناً لدعم تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى حول تطورات الأوضاع في غزة، وهو نفس البيان الذى أطلقته نقابة المهن التمثيلية منذ قليل حيث قررت النقابات الفنية اصدر بياناً موحداً.

وجاء في البيان: "نثمن وندعم تصريحات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة واستمرار العدوان الاسرائيلى المؤسف الذى يستهدف العزل من المدنيين وبلغ استهداف المستشفيات ومراكز الإغاثة في مخالفة صارخة لكافة الأعراف والمواثيق الحقيقة والإنسانية وقواعد ومبادىء القنانون الدولى".

وأضاف البيان :"ان موقف مصر الراسخ انما ينطلق من ثوابت وطنية خالصة تجاه القضية الفلسطينية وبما يعمل على حماية الأمن القومى المصرى وبسط السيادة الوطنية على كافة الأراضى المصرية أهمها وأولها وآخرها أرض الفيروز سيناء".

وتابع البيان:"استناداً إلى قناعتنا التامة وقناعة كافة جموع الشعب المصرى من أن دعم مشروع 30 يونيو الوطنى هو حماية للأمن القومى المصرى بل والعربى أيضاً، نعلن تأييدنا واستجابة لدعوة الرئيس للاصطفاف والاحتشاد لدعم ومساندة الأشقاء في فلسطين، وتوجيه رسالة واضحة للعام لا تحمل اللبس أو التأويل من كافة أطياف الشعب المصرى بالرفض التام للممارسات الإسرائيلية وأن الأمن القومى المصرى والأراضى المصرية هي خط أحمر لا تهاون ولا تفريط فيه".