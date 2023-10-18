شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يدعم غزة بتغيير صورة حساباته على فيس بوك وإنستجرام بعلم فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النجم عمرو دياب دعمه للشعب الفلسطيني وقضيتهم ضد الاحتلال الاسرائيلى، حيث قام بتغيير صورة بروفايل صفحاته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى سواء فيس بوك أو إنستجرام، واضعاً علم فلسطين، ويأتي ذلك تزامنا مع تصاعد الأحداث في غزة وفلسطين، خاصةً بعد قصف مستشفى المعمدانى أمس الثلاثاء.



عمرو دياب على انستجرام



عمرو دياب على فيس بوك

وأحيا عمرو دياب الشهر الماضى حفلاً أسطوريا في مسرح أيلا بمدينة العقبة بالأردن، وسط حضور جماهيري كبير، وصعد على المسرح على أنغام أغنيته "يا أنا يا لا"، وسط ترديد الجمهور لكلمات الأغنية والترحيب بيه.

وطرح الهضبة أحدث أغنياته بعنوان "والله أبدا" وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع عادل حقي، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا، خاصة أنه غنى فيها مقطعا من الشعر العربي للشاعر الأندلسي الشهير ابن زيدون.