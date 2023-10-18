شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما تعلن تضامنها مع الأشقاء في غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس إدارة الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما تضامنهم مع القضية الفلسطينية، حيث جاء في البيان: "نطلاقاً من موقف مصر الثابت في دعم القضية الفلسطينية، يؤكد مجلس إدارة الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة وبالنيابة عن جميع أعضاء الجمعية، علي التضامن الكامل مع أشقائنا الفلسطينيين في الدفاع عن حقوقهم المشروعة ووطنهم الغالي وأرضهم المقدسة، مستنكرين الإعتداء الغاشم عليهم".

وتابع: "ويدعوا الله - عز وجل - ان يتغمد شهدائهم بواسع رحمته ، وان يسكنهم فسيح جناته، ويمنح ذويهم الصبر والسلوان، وان يمن الله سبحانه وتعالي علي المصابين بالشفاء العاجل وان يحفظ شعبنا الفلسطيني المناضل في حربه المقدسة ضد قوي البغي والعدوان"، كما أكد مجلس الإدارة علي تضامنه الكامل مع كافة قرارات القيادة السياسية للدولة المصرية الداعمة للقضية الفلسطينية.