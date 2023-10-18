شكرا لقرائتكم خبر عن تضامنا مع فلسطين.. العرض الخاص لفيلم "وداعا جوليا" 23 أكتوبر بدون ريد كاربت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر القائمون على الفيلم السودانى "وداعا جوليا" للمخرج محمد كردفانى إقامة العرض الخاص للفيلم يوم 23 أكتوبر الجاري، بحضور صناعه ولكن بدون احتفال أو ريد كاربت، تضامنا مع الأحداث الفلسطينية.

ومن المقررعرض الفيلم في السينمات المصرية يوم 25 أكتوبر الجاري، كما يعرض فى السينمات الفرنسية يوم 8 نوفمبر.



وداعا جوليا

وتدور أحداث وداعًا جوليا فى الخرطوم قبيل انفصال الجنوب، حيث تتسبب منى، المرأة الشمالية التى تعيش مع زوجها أكرم، بمقتل رجل جنوبي، ثم تقوم بتعيين زوجته جوليا التى تبحث عنه كخادمة فى منزلها ومساعدتها سعياً للتطهر من الإحساس بالذنب.

وقد أعلنت اللجنة الوطنية السودانية عن اختيار الفيلم الروائى وداعًا جوليا لتمثيل السودان رسميًا فى جوائز الأوسكار فئة أفضل فيلم دولى لعام 2023، ووقع الاختيار على الفيلم بالإجماع من جميع أفراد اللجنة.

ومن المنتظر أن يخطو الفيلم أولى خطواته عربيًا، حيث ينافس فى مهرجان الجونة السينمائى فى مسابقة الأفلام الروائية الطويلة وجائزة سينما من أجل الإنسانية بحضور المخرج والمؤلف محمد كردفانى والأبطال إيمان يوسف وسيران رياك ونزار جمعة إلى جانب فردين من فريق إنتاج الفيلم.

وسيحصل أيضًا على عرضه الأول فى المملكة المتحدة فى مهرجان لندن السينمائي، ويُذكر أن جميع تذاكر عروضه قد نفدت قبل شهر من انطلاقة المهرجان. وكان الفيلم قد شارك فى مهرجان كارلوفى فارى السينمائى الدولي، ومهرجان ملبورن السينمائى الدولي.