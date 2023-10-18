شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا يوسف وبوسى وفيفى عبده يشاركن فى حملة دعم وتفويض الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دشن فنانو مصر، حملة تفويض لدعم قرارات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، بشأن تطور الأوضاع في غزة، وشارك في الحملة كل النجوم رانيا يوسف وفيفى عبده وبوسى ودينا ونشروا صورة التفويض عبر حساباتهم على إنستجرام.



بوسى



دينا



رانيا يوسف



فيفى عبده



بسمة

أصدرت نقابة المهن التمثيلية بياناً صحفياً لدعم تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى حول تطورات الأوضاع في غزة وجاء في البيان: "نثمن وندعم تصريحات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة واستمرار العدوان الاسرائيلى المؤسف الذى يستهدف العزل من المدنيين وبلغ استهداف المستشفيات ومراكز الإغاثة في مخالفة صارخة لكافة الأعراف والمواثيق الحقيقة والإنسانية وقواعد ومبادىء القنانون الدولى".

وأضاف البيان :"ان موقف مصر الراسخ انما ينطلق من ثوابت وطنية خالصة تجاه القضية الفلسطينية وبما يعمل على حماية الأمن القومى المصرى وبسط السيادة الوطنية على كافة الأراضى المصرية أهمها وأولها وآخرها أرض الفيروز سيناء".

وتابع البيان:"استناداً إلى قناعتنا التامة وقناعة كافة جموع الشعب المصرى من أن دعم مشروع 30 يونيو الوطنى هو حماية للأمن القومى المصرى بل والعربى أيضاً، نعلن تأييدنا واستجابة لدعوة الرئيس للاصطفاف والاحتشاد لدعم ومساندة الأشقاء في فلسطين، وتوجيه رسالة واضحة للعام لا تحمل اللبس أو التأويل من كافة أطياف الشعب المصرى بالرفض التام للممارسات الإسرائيلية وأن الأمن القومى المصرى والأراضى المصرية هي خط أحمر لا تهاون ولا تفريط فيه".

ونؤكد على جاهزيتنا التامة لحشد الملايين من شباب مصر الذين هم دائماً وأبداً في الصفوف الأولى لدعم الوطن والقضايا الوطنية حفظ الله مصر.. حفظ الله الأشقاء في فلسطين وغزة".