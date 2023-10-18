إلهام شاهين تتحدث عن السلم والحرب

أكدت النجمة إلهام شاهين أنها تنادي دائماً الى السلام والبقاء من دون حروب، الا ان هذا الامر لا ينطبق مع الشعب الفلسطيني الذي عليه ان يدافع عن وجوده بهدف الحصول على حقوقه.

ولفتت في مداخلة ببرنامج "مصر جديدة" إلى أن "المشهد في فلسطين يوجع القلب، وأنا ضد الحروب عموما، ودائما أنادي بالسلام والتفاوض والعقل والمنطق، لكن في الآخر هذا شعب صبر كثيرا، والتفاوض لا يصل إلى حل عادل لقضيتهم، ومضطرين للحرب والدفاع عن بلدهم، وأنا مؤيدة لهم تماما في هذا الحق".

وأضافت: "أنا مستغربة من العالم في أوروبا وأميركا إزاي يتعاطفوا مع المستعمر ولا يتعاطفوا مع أصحاب البلد".

وتابعت: "شايفة مظاهرات في كل مكان بأعداد رهيبة، والشعوب غير موافقة على سياسيات الدول وهي معنا، وأي إنسان مع الإنسانية سيدافع عن القضية الفلسطينية، وحقهم في العيش على أرضهم بأمان وبكامل حقوقهم".

وختمت كلامها بالقول: "أتمنى قريبا يرفعوا علم فلسطين على القدس، وتبقى دولة حرة مستقلة عاصمتها القدس".

قد يهمك أيضا:

إلهام شاهين تتحدث عن نجاح "ألفريدو" وتوجه رساله لمن يهاجمون الأعمال الفنية

تفاصيل فيلم «تلات ورقات» للفنانة إلهام شاهين