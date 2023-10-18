شمس البارودي تكشف حقيقة اعتزال حسن يوسف بعد وفاة نجلهما غرقًا

كشفت الفنانة شمس البارودي، حقيقة اعتزال زوجها الفنان حسن يوسف بعد وفاة نجلهما الأصغر عبد الله غرقًا بالساحل الشمالي في شهر يوليو الماضي.

وقالت شمس البارودي في : حسن بيقولي أنا دلوقتي مش قادر أرجع ومعنديش استعداد بسبب الوضع اللي إحنا فيه، ولكن هو ما أعلنش اعتزال والقرار ليه هو فقط اللي يحدده براحته، وممكن يرجع تاني لنشاطه الفني بعد فترة.

كما تحدثت الفنانة شمس البارودي، عن نجلها الراحل عبد الله، قائلة: إحنا متقبلين وفاة عبد الله من الأول لأننا لا نعترض على أمر الله، وابني ربنا كرمه بالشهادة، وكرمه بسيرته الطيبة، إحنا مفيش حد كلمنا من مشارق الأرض ومغاربها إلا ويشكر في سيرته الطيبة وبطلوا يكلموني من كتر ما أنا بعيط من كتر ما بيتكلموا حلو على عبد الله.

وتابعت شمس البارودي: إحنا حامدين وشاكرين وكنا بنزور عبد الله يوم الجمعة اللي فاتت، ومكناش قادرين نزوره من وقت الوفاة، وعملنا رخامة عليها اسمه ووضعناها على القبر، ووضعنا زهور وزرع أخضر والحمد لله على كل حال.

وفاة نجل شمس البارودي وحسن يوسف

ووتوفي بد الله حسن يوسف، هو الابن الأصغر لـ شمس البارودي وحسن يوسف، وهو شاب بلغ من العمر 35 عامًا، ودرس الطيران، كما أنه حصل على بكالوريوس إعلام في بيروت، غرقًا في قرية بدر بالساحل الشمالي في شهر يوليو الماضي.

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