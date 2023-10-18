أحمد العوضي يدخل أول بطولة في السينما عام 2024

يستقبل الفنان أحمد العوضى عام 2024 التي ستكون نقطة تحول في مشواره الفني سواء على المستوى السينمائى أو الدراما، حيث يدخل العوضى العام الجديد مع أول بطولة سينمائية بعدما أسند له المخرج خالد يوسف بطولة فيلمه الجديد "الإسكندرانى" الذى يتواصل تصويره حاليًا، ووصف يوسف العوضى بأنه سيكون نجم سينمائى كبير خلال الفترة المقبلة.

فيلم "الإسكندرانى" تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف وبطولة أحمد العوضى، زينة، حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثى، رحاب الجمل وعدد آخر من الفنانين، والفيلم إشراف عام على الإنتاج أحمد عفيفى، عبد الله أكرم تصوير سامح سليم ديكور أحمد عباس ملابس مونيا فتح الباب منتج فني صبري السماك مونتاج عمرو عاكف.

ويخوض أحمد العوضى أولى بطولاته المطلقة أيضًا، في رمضان المقبل 2024 بمسلسل جديد يحمل إسم "حق عرب" تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج شركة سينرجى، وذلك ظهوره البارز في دراما رمضان على مدار السنوات الماضية وتحديداً منذ تقديم دور هشام عشماوى في مسلسل "الاختيار" وبعدها تقديم مسلسلى "اللى مالوش كبير" و"ضرب نار" بمشاركة زوجته ياسمين عبد العزيز.

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