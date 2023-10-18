يحيى الفخراني يعود لعالم التلفزيون بهذه المناسبة !

ميرنا وليد - بيروت - سيعود الممثل المصري يحيى الفخراني الى عالم التلفزيون وذلك في رمضان المقبل من خلال مسلسل جديد بعنوان “عتبات البهجة”، وهو مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتب والروائي إبراهيم عبد المجيد.
مسلسل “عتبات البهجة” من 15 حلقة، ومن كتابة مدحت العدل وإخراج مجدي أبو عميرة.
وكان آخر أعمال يحيى الفخراني فى دراما رمضان مسلسل “نجيب زاهي زركش” والذي عرض في عام 2021.
وتناولت احداث هذا المسلسل حول الملياردير نجيب زاهي زركش، سليل عائلة مصرية عريقة ذات جذور أرمينية، يمتلك سلسلة من المولات التجارية والمطاعم والكافيهات الفاخرة، كما أنه يقيم في قصر فخم، ويعيش الرجل حياته طولاً وعرضاً، ساعياً وراء الملذات، ويكتشف سرا خطيرا بوجود ابن له، وبمساعدة خادمه ينجح في الوصول لثلاثة شباب محتمل أن يكون ابنه ضمنهم.
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