بالصورة- لهذا السبب.. سينتيا خليفة تتخذ قرار الإبتعاد عن مواقع التواصل الإجتماعي

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة اللبنانية سينتيا خليفة عبر حسابها الخاص قرار إتخذته وهو الغبتعاد عن مواقع التواصل الإجتماعي حتى أجل غير مسمى بسبب ما يحصل في غزة، حيث قالت: "سأمحو instagram لفترة، حتى يستحق البشر أن ينظر إليهم مرة اخرى"، مشيرةً بذلك إلى أن لم ترى أى شكل من أشكال الإنسانية بعد ما حصل.



وكانت سينتيا شاركت مقطع فيديو لها، عبرت فيه عن إنزعاجها من النظرات الغريبة التي توجه إليها عندما تكون في الأماكن العامة، ومن عدم شعور الأشخاص الذين ينظرون إليها هكذا بأنهم يزعجونها، وقالت إن هذا الأمر لا يحدث معها فقط، بل مع كل النساء، وإن هناك مجموعة كبيرة من الأشخاص الذين ينظرون إلى المرأة بشكل غريب وغير أخلاقي.

وكانت شاركت الممثلة اللبنانية سينتيا خليفة صوراً لها، لاقت تفاعلاً كبيراً من المتابعين، والسبب كان عفويتها في إطلالاتها، حيث ظهرت بخفة ظل، ما دفع المتابعين للتعبير عن محبتهم لها.

