رزان جمال في عمل إنساني تنضم الى مركز سرطان الأطفال كسفيرة للعام 2024

ميرنا وليد - بيروت - إختارت الممثلة اللبنانية رزان جمال ان تنضم الى مركز سرطان الاطفال في لبنان كسفيرة لعام 2023-2024، تهدف جمال لنشر التوعية في المجتمع حول مرض السرطان وجمع التبرعات للمركز.
واعلن المركز عن الامر عبر نشره مقطع فيديو تعرف فيه عن نفسها وتتكلم عن كلفة العلاج والوقت الذي يتطلبه. علق المركز على الفيديو معلناً: "يسعدنا أن نعلن عن انضمام رزان جمّال إلى عائلة مركز سرطان الأطفال، كسفيرة جديدة لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٤! مع دعمها وتفانيها في تمثيل قضية المركز، نحن نتطلّع لما سننجزه سويا بينما نواصل مهمتنا وهي معالجة أطفال مرضى السرطان. شكرًا لك، رزان، على طاقتك والتزامك بالوقوف إلى جانب المركز".
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