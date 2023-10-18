ديانا كرزون تصدر أغنية "الشعب البطل"

ميرنا وليد - بيروت - طرحت الفنانة الاردنية ديانا كرزون أغنية جديدة بعنوان "الشعب البطل"، وذلك مساندة لاهل غزة وفلسطين في ظل المحنة التي يتعرضون لها، حيث تضمّنت كلمات حماسية ودعوة لأهالي فلسطين إلى الاتحاد من أجل الصمود.



الأغنية من كلمات سائد العجيمي، ألحان محمد بشار، وتوزيع موسيقي خالد مصطفى، وتوقل كلماتها: “أنا وقت الجد وعند الرد طوفان ومد فلسطيني، من فوق الأرض وتحت الأرض وأنا الإسمي فلسطيني، لا تتحدى رح نتصدى لكل العدوان، احنا رجال ولا تتعدّا وهي الميدان، بوجه المحتل وما بنهدا واشهد يا زمان، شدو بعضكم يا أهل فلسطين شدو بعضهم، والله معكم يا أهل فلسطين والله معكم”.