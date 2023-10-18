اتحاد النقابات الفنية يدعم الرئيس السيسي للاصطفاف ومساندة الأشقاء في فلسطين

ياسر رشاد - القاهرة - أصدر اتحاد النقابات الفنية بيانًا صحفيًا يدعم خلاله تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تطورات الأوضاع في غزة، وذلك بعد استهداف وضرب مستشفى الأهلي المعمداني والتي راح ضحيتها أكثر من 800 فلسطيني من بينهم أطفال ونساء .

وجاء في البيان الآتي:" نثمن وندعم تصريحات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة واستمرار العدوان الإسرائيلي المؤسف الدي يستهدف العزل من المدنيين وبلغ حد استهداف المستشفيات ومراكز الإغاثة في مخالفة صارخة لكافة الأعراف والمواثيق الحقوقية والإنسانية، وقواعد ومبادئ القانون الدولي ".

وأضاف بيان اتحاد النقابات الفنية:" موقف مصر الراسخ إنما ينطلق من ثوابت وطنية خالصة تجاه القضية الفلسطينية وبما يعمل على حماية الأمن القومي المصري وبسط السيادة الوطنية على كافة الأراضي المصرية؛ أهمها وأولها وآخرها أرض الفيروز سيناء ".

وتابع:" واستنادا إلى قناعتنا التامة وقناعة كافة جموع الشباب المصري من أن دعم مشروع 30 يونيو الوطني هو حماية للأمن القومي المصري بل والعربي أيضًا؛ نعلن تأييدنا واستجابتنا لدعوة السيد الرئيس للاصطفاف والاحتشاد لدعم ومساندة الأشقاء في فلسطين، وتوجيه رسالة واضحة للعالم لا تحتمل اللبس أو التأويل من كافة أطياف الشعب المصري بالرفض التام للممارسات الإسرائيلية وأن الأمن القومي المصري والأراضي المصرية هي خط أحمر لا تهاون أو تفريط فيه ".

واختتم بيان انحاد النقابات الفنية:" نؤكد على جاهزيتنا التامة لحشد الملايين من شباب مصر الذين هم دائمًا وأبدًا في الصفوف الأولى لدعم الوطن والقضايا الوطنية، وحفظ الله مصر، والأشقاء في فلسطين وغزة ".