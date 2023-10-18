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راديو إنرجي يعلن إيقاف برامجه حدادًا على شهداء فلسطين

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت إذاعة راديو إنرجي 92.1 الحداد العام وإيقاف بث جميع برامجه حدادا على شهداء فلسطين وتضامنا مع القضية الفلسطينية.

 

وأصدرت إذاعة راديو إنرجي بيان لها تعلن خلاله الحداد على الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

وحرص الإعلامي صبري زكي على تلاوة البيان على المستمعين ظهر اليوم، عقب إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي الحداد العام في مصر لمدة ٣ أيام على ضحايا المستشفى المعمداني نيابة عن إدارة والعاملين في المحطة.

وقال صبري زكي إن هذه المرة الأولى في تاريخ عمله بالإذاعة لم يكن قادرا على القيام بمهامه الترفيهية بعدما شهدته القضية الفلسطينية من تجاوزات خلال الفترة الماضية.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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