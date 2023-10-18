شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يدعم فلسطين ويتبرع بـ 5 ملايين جنيه للهلال الأحمر والان مع تفاصيل الخبر
ووجه الفنان عمرو دياب شكره لجميع المتطوعين والعاملين في كافة المبادرات الانسانية على مدار الساعة لدعم وإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة.
وقام الفنان عمرو دياب بتغيير كافة صوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك عبر حسابه الرسمي على منصة انغامي، واستبدالها جميعا بصورة العلم الفلسطيني في إعلان واضح لتضامنه مع الشعب الفلسطيني العربي.
وأحيا عمرو دياب الشهر الماضى حفلاً أسطوريا في مسرح أيلا بمدينة العقبة بالأردن، وسط حضور جماهيري كبير، وصعد على المسرح على أنغام أغنيته "يا أنا يا لا"، وسط ترديد الجمهور لكلمات الأغنية والترحيب بيه.
وطرح الهضبة أحدث أغنياته بعنوان "والله أبدا" وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع عادل حقي، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا، خاصة أنه غنى فيها مقطعا من الشعر العربي للشاعر الأندلسي الشهير ابن زيدون.
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