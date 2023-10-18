عمرو دياب يدعم فلسطين ويتبرع بـ 5 ملايين جنيه للهلال الأحمر

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قد أعلن حالة الحداد العام، في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، حداداً على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطينى الشقيق.

وأحيا عمرو دياب الشهر الماضى حفلاً أسطوريا في مسرح أيلا بمدينة العقبة بالأردن، وسط حضور جماهيري كبير، وصعد على المسرح على أنغام أغنيته "يا أنا يا لا"، وسط ترديد الجمهور لكلمات الأغنية والترحيب بيه.