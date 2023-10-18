شكرا لقرائتكم خبر عن زوج حنان مطاوع يتركها وحيدة فى قضيتها وموقف سلبى من شقيقتها فى"صوت وصورة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد عرض الحلقات الأولى من مسلسل "صوت وصورة" بطولة النجمة حنان مطاوع، والذى يعرض على قناة dmc، من تاليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبد التواب، شهدت الحلقات تعرض رضوى – حنان مطاوع للتحرش من قبيل الطبيب عصام الصياد – مراد مكرم التي كانت تعمل معه في عيادة التجميل الخاصة به .

ومع مرور الاحداث والحلقات وجد أن شقيقة رضوى – إيمان الشريف أتخذت موقفا سلبيا ورفضت إعلان رضوى – حنان مطاوع شقيقتها بتقديم دعوة قضائية ضد الطبيب، وعدم تعرض العائلة للفضائح والتشهير، وأكدت لها إن تلك الخطوة ستجلب الكوارث عليها هي والعائلة .



صوت وصورة

وخلال الحلقات الأربعة التي عرضت، شهدت موقف سلبى وغريب من زوج رضوى وهو الفنان وليد فواز ، حيث طلب منها عدم إقامة دعوة قضائية ونسيان ما حدث من أجل عدم الشوشرة والفضائح، رغم أن رضوى حاولت أن تثير فيه موقف الرجولة تجاه زوجته، كلنه كان سلبى للغاية، حتى وصل الأمر إنه في الحلقة الرابعة طلب منها أن يفترقان بسبب ما تعرضت له العائلة من القضية .

مسلسل "صوت وصورة" بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، ايمان الشريف، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، ايمان الشريف، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبو زيد، عماد صفوت، باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.

مسلسل صوت وصورة" يعرض من السبت إلى الأربعاء على قناة DMC الساعة 8 مساء والاعادة الساعة 2 صباحاً والساعة 1.30 ظهراً، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والاعادة الساعة 5 صباحاً والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض الحلقة الجديدة على منصة watch it قبل القناة بـ 24 ساعة.